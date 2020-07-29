Son dakika! Konya Valisi Özkan, Halkapınar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Halkapınar'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal'ı ziyaret eden Vali Özkan, ilçenin sorunları, ekonomik, sosyal ve kültürel durumu hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra Halkapınar Kaymakamlığı Hükumet Konağında resmi kurum amirleri ile bir araya gelen Vali Özkan, burada kurum amirleri ve muhtarlarla pandemi sürecinin yanı sıra kırsal kalkınma, alternatif doğa turizmi konuları ve DSİ'inin sulama projeleri ve vatandaşların sulama sorunları gibi konular hakkında bilgiler aldı.