Son dakika... Konya ve Antalya'da jandarmadan silah operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Konya ve Antalya'da jandarmadan silah operasyonu: 3 tutuklama

KONYA - Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Beyşehir merkezli olarak Konya ve Antalya illerinde 28 farklı adrese şafak vakti eş zamanlı olarak silah operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6136 sayılı kanunun 12'nci maddesi uyarınca izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek ve satmak suçlarını işlediği öne sürülen örgüt kapsamındaki şüphelilere yönelik olarak her iki ilde 28 farklı adrese operasyon düzenledi. Yasa dışı silah imalatı ve satışı yaptığı iddia edilen 21 kişi ekiplerce yakalandı. Operasyonda yakalanan 21 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile silah imalathanesi olarak kullandıkları iş yerlerinde 39 av tüfeği, 16 adet 9 mm'lik tabanca, 4 kuru sıkı tabanca, 14 tabanca şarjörü, 1 av tüfeği şarjörü, 26 sikke, 2 delici ve kesici alet, 1 kandil, 2 taş obje, 22 cep telefonu, 21 sim kart, çok sayıda av tüfeğine ait muhtelif parça ve malzemeleri ile değişik çaplarda 226 mermi ve fişek ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerden 15'i ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, gözaltına alınan 6 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. 6 şüpheliden Ş.A, T.A. ve K.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, M.Y, A.O.Y. ve E.F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.