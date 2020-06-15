Son dakika... Konya ve Niğde için sağanak uyarısı - Son Dakika

Konya ve Niğde'nin bazı ilçelerinde sağanak beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın batı ve kuzey ilçeleri ile Niğde'nin Çamardı ve Ulukışla ilçelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, bölge genelinde hava sıcaklığı için 2 ila 4 derece artacağı tahmininde bulunulurken, rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesinin beklendiği ifade edildi.