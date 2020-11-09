Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 denetimleri "bisikletli martı timleri"ne emanet - Son Dakika

Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 denetimleri "bisikletli martı timleri"ne emanet

09.11.2020 11:01

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini bisikletli devriyelerle sürdüren polisler, ziyaretçilerden tedbirlere uymalarını istiyor.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini bisikletli devriyelerle sürdüren polisler, ziyaretçilerden tedbirlere uymalarını istiyor.

"Turizmin başkenti" Antalya'da denetimler aralıksız sürüyor. Tüm kurumların iş birliği içerisinde sürdürdüğü çalışmalara, emniyet yetkilileri de büyük katkı sağlıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan "bisikletli martı timleri", dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mesai yapıyor.

Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki sahili baştan sona turlayan 16 bisikletli polis, vatandaşların ve turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Ziyaretçileri, Kovid-19'a karşı sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyaran polisler, halk sağlığı için görevlerini titizlikle sürdürüyor.

Şortlu polisleri görenler şaşırıyor

Maske takmayanları tedbirler konusunda bilgilendiren polisler, tedbirlere uymamakta ısrarcı olanlara da para cezası kesiyor.

" Türkiye'nin göz bebeği" bir plajda, alışılmışın dışında bisikletli ve şortlu görev yapan "martı timleri"ni gören yerli ve yabancı turistler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Araçların giremediği sahil bandında bisikletleriyle günde ortalama 30 kilometre pedal çeviren "martı timleri", asayiş olaylarına da hızla müdahale ediyor.

Boğulma vakalarının yanı sıra her türlü asayiş olaylarına ilk müdahaleyi yapan timler, yaptıkları çalışmalarla vatandaşların da takdirini topluyor.

Tedbir uyarısı yapılanlar da uygulamadan memnun

Martı timleri tarafından maskesi yüzünü tam kapatmadığı için durdurulan Mehmet Aktaş, uygulamadan memnun olduğunu belirtti.

Maskesinin yüzünden düştüğünü fark etmediğini belirten Aktaş, "Konyaaltı Sahili'ne çok sık geliyorum. Yazın başından beri bisikletli polisleri görüyorum. İlk başta şaşırmıştım ama şimdi sürekli çalışmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Volkan Önal da yapılan denetimleri yerinde bulduğunu, bu süreçte maske alışkanlığını herkesin kazanması gerektiğini vurguladı.

Yolda yürürken nemlendiği için maskesinin kaydığını söyleyen Önal, "En sonunda maskeyi taktık, takmamız gerekiyor." dedi.

Mehmet Miroğlu da martı timlerinin görevlerini iyi yaptığını, haklı olarak kendisini de uyardıklarını ifade etti.

Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 denetimleri bisikletli martı timleri ne emanet
Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 denetimleri bisikletli martı timleri ne emanet
Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 denetimleri bisikletli martı timleri ne emanet
Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 denetimleri bisikletli martı timleri ne emanet

Emniyet Müdürlüğü, Konyaaltı Sahili, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 denetimleri 'bisikletli martı timleri'ne emanet - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor         
11:21
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada         
10:26
Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek         
10:12
Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek         
10:03
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı         
09:40
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 11:28:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 denetimleri "bisikletli martı timleri"ne emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei