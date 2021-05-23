Son dakika! Konyalı 100 yaşındaki Peten ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi - Son Dakika

Son dakika! Konyalı 100 yaşındaki Peten ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

23.05.2021 15:05
Son dakika! Konyalı 100 yaşındaki Peten ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi, System.String[]

Son dakika haberine göre Konya'da yaşayan 100 yaşındaki Peten İnat'ın Konya Şehir Hastanesi'ni görünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hastanelere yönelik sözleri sosyal medyada ilgi gördü.

Konya'da yaşayan 100 yaşındaki Peten İnat'ın Konya Şehir Hastanesi'ni görünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hastanelere yönelik sözleri sosyal medyada ilgi gördü. Peten nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok görmek istediğini belirterek, "Hastaneyi çok beğendim, biz böyle falan hastane görmedik. Burayı görünce şaşırdım. Cumhurbaşkanını görmeyi çok istiyorum. Görünce kucaklayıp öpeceğim. Ben sana her gün dua ederim Erdoğan'ım diyeceğim" dedi.

Konya'da yaşayan 100 yaşındaki Peten İnat, 75 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesinin ardından taziyeye gelenlerden korona virüs kaptı. Hastaneye kaldırılan Peten İnat, tedavisinin ardından evine getirildi ancak elindeki şişlik nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastaneyi görünce gözlerine inanamayan yaşlı kadının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hastaneye ilişkin sözlerini doktoru Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ahmet Nihat Baysal kayda aldı. Bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile Peten nine ilgi odağı oldu.

Şehir Hastanesini görünce şaşırdığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok görmek istediğini belirten Peten İnat, "Hastaneyi çok beğendim, biz böyle falan hastane görmedik. Burayı görünce şaşırdım. Cumhurbaşkanını görmeyi çok istiyorum. Görünce kucaklayıp öpeceğim. Ben sana her gün dua ederim Erdoğan'ım diyeceğim. Allah'ım uzun ömürler versin, seninle uğraşanlar kazdığı kuyuya kendi düşsün diyeceğim. Ekmeğimizi yiyip suyumuzu içiyorlar, nankörlük yapıyorlar. Benim Erdoğan'ım bir tane. O geleli herkes gün gördü. Herkesin cebi para gördü. Onu görsem de bir öpsem. Sana kurban olayım aslan Erdoğan'ım. Ben sana bütün ömürlerimi verdim. Allah'tan korkmayanlar seninle uğraşır kuzum. Biz çok eziyet çektik. Dükkanların önünde et gelecek de alacağız diye karneyle beklerdik. Her şey serbest şimdi. Şu hastalık da bir gitse" ifadelerini kullandı.

"Ayasofya Camisi'ni kimse açamadı, o açtı"

Hastaneleri çok iyi bulduğunu anlatan Peten İnat, "Hastaneyi çok iyi buldum, şaşırdım içeri girince. Bu hastaneyi kim yaptırdı dedim, Erdoğan yaptırdı dediler. Erdoğan'ımla uğraşıyorlar bir de Allah'tan korkmadan dedim. Şu hastanenin güzelliğine bir bak, bunlar niye uğraşıyorlar onunla dedim. Gözlerine dizlerine dursun dedim. Dediklerimi söylüyorum size. Erdoğan'ımı kötüleyip duruyorlar. Onlar sandalye için kavga ederler, benim Erdoğan'ım da millet için çalışır dedim. Neler söyledim neler. Erdoğan'ım sayısız hastane yaptı. Yollarımızı düzeltti mis gibi. Yollar pırıl pırıl. Her şeyi yaptı çalışıyor. Allah ömür versin, kendini de bana tez vakitte göstersin. Köprüleri, yolları, camileri yaptı. Ayasofya Camisi'ni kimse açamadı, da o açtı. Ayasofya'da namaz kıldırdı, Allah adamı" dedi.

"Deniz altından yakıt çıkarttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüğü takdirde iki yanağından da öpeceğini belirten İnat, "Yavrum Erdoğan'ım, Allah sana uzun ömürler versin derim görsem. Sen milleti düşünüyorsun, onlar da sandalye kavgası düşünüyor diyeceğim. Köprüler, deniz altından hızlı tren yaptı. Deniz altından yakıt çıkarttı. Suriyeli fakir fukarayı getirdi de anne gibi baktı onlara. Hangisi kucak açtı onlara? Kim yardım etti onlara,Allah yardım etti. Ben Erdoğan'ımı Allah'a emanet ettim. Herkes ölümü ve yaptıkları hakaretin hesabını düşünsün. Benim Erdoğan'ım geleli milletin cebi para gördü. Fakirlere, evi yıkılanlara yardım etti. Daha ne isterler ondan. Bir de onlar şunu yaptık diye göstersinler. Uğraşmasınlar Erdoğan'ımla. Uğraşırlarsa başlarına büyük felaket gelir. Ben 100 yaşıma girdim hiç böyle bir adam rastlamadım. Bu benim oğlum gibi çok seviyorum. Benim Erdoğan'ımı böyle üzerler. Üzmeye hiç hakları yok. Allah için çalışıyor o. Onu bir kucaklayayım yeter" diye konuştu.

"Videonun çekilmesi ise kendiliğinden gelişti"

Peten İnat'ın doktoru Konya Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Ahmet Nihat Baysal, "Teyzemiz elinde şişlik nedeniyle hastanemize geldi. Ellerindeki şişlik damar tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Teyzemizde de öyle olmuş. Bundan 6 ay kadar önce hastanede korona virüs tedavisi görmüş. Bu tedavi sırasında hastanede verilen serumlara bağlı olarak toplardamarının bir kısmında pıhtılaşmalar meydana gelmiş. Ondan dolayı da elindeki şişlik artmış, biz de hastanemizde teyzemize gereken tetkikleri yaptık. Bugün de kendisini kontrole geldik. Baktık elindeki iyileşme yüzde 80'lere yaklaşmış. Videonun çekilmesi ise kendiliğinden gelişti. Teyzenin bana karşı bir ilgisi oldu ve hastaneyi çok beğendiğini söyledi. Ne kadar güzel bir hastane olmuş evladım burası dedi. Sonra teyze de çok güzel anlatımlar söyleyince yaşı da uygun olunca tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlarını görmüş bir teyzemizdi. Onun cümleleri önemliydi. O sebeple teyzeden rica ettim bir kere daha söylemesi için. Hastaneyi çok güzel bulduğunu, böyle bir hastane görmediğini, Cumhurbaşkanı'nı çok sevdiğini ifade etti. Kayıt almaya başladığımızda da Cumhurbaşkanımıza övgü dolu ifadeler kullandı. Tamamen rastlantısal oldu. Oradan anladık ki teyzemizin muhteşem bir Cumhurbaşkanı sevgisi var. Biz de onu sosyal medyamızda paylaştık. Cumhurbaşkanı ile buluşabilecek kişilere ulaştırmaya çalıştık. Onlar da sağ olsun paylaştılar. İnşallah kısa süre içinde de Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini umut ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Son dakika! Konyalı 100 yaşındaki Peten ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Son dakika! Konyalı 100 yaşındaki Peten ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Son dakika! Konyalı 100 yaşındaki Peten ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Son dakika! Konyalı 100 yaşındaki Peten ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, cumhurbaşkanı, Konya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika! Konyalı 100 yaşındaki Peten ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi - Son Dakika


Son Dakika

Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi, onu hastaneye yetiştirmeye çalışan abisi ise kalp krizi geçirdi Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi İstanbullular sıcak ekmek için uzun kuyruklar oluşturdu! Görüntüler kısıtlamanın olduğu bugün kaydedildi 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor 8 yıl önce Suriye'den gelen adam, volkanik dağın eteklerinden toplayıp işlediği taşların tanesini bin liradan satıyor Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Üşengeçliği sayesinde fenomen oldu! Poşeti uzaktan çöp kovasına tam isabetle attı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı

Son Dakika Haberleri
16:01 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patladı, 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı!
15:59 Ankara'da hayrete düşüren olay! Sevgilisiyle tartışan adamı, sokak ortasında pompalı ile öldürdü
15:57 Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda
15:38 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Mario Balotelli ile görüştük
15:14 Rize'deki gerginliğin ardından vatandaşa saldıran İYİ Partililer hakkında soruşturma başladı
15:11 Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi
14:40 Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor
14:31 Dünyaca ünlü golcü Diego Costa'yı, Arda Turan getiriyor
13:58 Oğuzhan Özyakup, arka plandaki sorunlardan bahsetti: İçeride yaşadığımız krizleri göremiyorsunuz
13:42 Mesut Özil, Fenerbahçe'nin yeni kaptanı oluyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patladı, 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yanardağ patladı, 3 bin 500 kişi Ruanda'ya kaçtı!         
16:02
Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda Altınordu ve Altay, Süper Lig için kozlarını paylaşacak! Final maçı Olimpiyat Stadı'nda         
15:57
İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tutuldu! O adamın "Ölüyorum" feryatları ortalığı inletti         
15:40
Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi         
15:12
Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti! Eurovision'da birinci seçilen İtalyan grubun solisti, kutlamalarda uyuşturucu çekti!         
14:46
Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor Ucu bucağı sır olan gizemli mağara, keşfedilmeyi bekliyor         
14:40
Mehmet Ceyhan, Mehmet Ceyhan, "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" sorusunu yanıtladı: Vakaları binli rakamlara indirmemiz şart         
13:35
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:03
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi         
10:21
Çin'de maraton faciası: 21 sporcu ani hava değişimi nedeniyle hipotermi geçirip hayatını kaybetti Çin'de maraton faciası: 21 sporcu ani hava değişimi nedeniyle hipotermi geçirip hayatını kaybetti         
10:13
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok         
09:16
Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti         
09:05
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 16:09:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Konyalı 100 yaşındaki Peten ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement