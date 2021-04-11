Çocuklar ramazan bilincini "iftariyelik" setiyle kazanacak - Son Dakika

Çocuklar ramazan bilincini "iftariyelik" setiyle kazanacak

11.04.2021 12:23

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan çocuklar, belediyenin dağıttığı "iftariyelik" adlı oyun setiyle manevi değerleri eğlenerek öğrenecek.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan çocuklar, belediyenin dağıttığı "iftariyelik" adlı oyun setiyle manevi değerleri eğlenerek öğrenecek.

Meram Belediyesi, ramazan ayında çocuklar için "iftariyelik" adlı etkinlik seti hazırladı. Çocuklar, ramazan boyunca her gün set içinden çektikleri kartta yer alan, yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi konularda kendilerinden istenen eğitici ve keyifli görevleri yerine getirecek. Oyunla öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan etkinlik setleri ilçedeki 14 bin çocuğa dağıtıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AA muhabirine, bereket ayını çocuklara anlatarak, manevi duyguları yaşatabilmek için birçok etkinlikten oluşan "iftariyelik" setini hazırladıklarını söyledi.

Ramazanın Konya'da bir başka güzellikte yaşadığını belirten Kavuş, salgın nedeniyle ramazan coşkusundan mahrum kalan çocukları bir nebze sevindirmek istediklerini dile getirdi.

Kavuş, gelecek için çocukların büyük önem taşıdığına vurgu yaparak "Çocukluğumuzun ramazanları dediğimiz, hepimizin yaşadığı, geçmişten gelen çok güzel anılarımız var. Çocuklarımızın da aynı ramazan ruhunu, maneviyatını yaşaması için eğlenerek öğrenmelerine uygun bir hediye seti hazırladık. Bu sayede çocuklarımız dini bilgilerini ve manevi duygularını keyifli bir şekilde pekiştirecek." diye konuştu.

"Çocuklarımız aileleriyle güzel bir etkinlik yapmış olacak"

Etkinlik setinin içeriği hakkında bilgi veren Kavuş, şöyle devam etti:

"Her güne özel, çocuklarımızın aileleriyle veya kendilerinin yapacağı görevlerin yazılı olduğu kartlar var. Çocuğumuz ramazanın birinci günüyse bir numaralı kartı çekip yazan görevi yapacak. Mesela ilk gün çocuğumuzun iftar duasını ezberleme görevi var. Yerine getirecek ve ailesiyle orucunu açarken iftar duasını o çocuğumuz yapacak. Otuz gün tamamlandıktan sonra çocukları sürpriz hediye bekliyor. Kum boyama hediyesine kavuşacak olan çocuklarımız aileleriyle güzel bir de etkinlik yapmış olacak. Böylelikle çocuklarımız, pandeminin de olumsuz ortamında maalesef kaybetmeye başladığımız manevi havayı rahmet ayının ruhuna uygun yaşayacak."

Etkinlik setinin ilçedeki tüm üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine dağıtıldığını belirten Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Enderun Meram Projesi" adıyla okullarda farklı bir eğitim programı yürüttüklerini ve "iftariyelik" etkinliğinin de onun bir parçası olduğunu kaydetti.

Meram Kaymakamı Resul Çelik de çocuklara milli manevi değerleri benimseterek bu değerleri geleceğe taşımak istediklerini dile getirdi.

Çelik, "Gençlerimiz, çocuklarımız bizim hazinelerimiz, servetlerimiz, geleceğimizdir. Onlara ne vereceksek küçük yaşlarda vermemiz gerekiyor. O manada iftariyelik etkinliğimiz, eğitimlerine direkt katkı sunacak çok kıymetli bir projedir." değerlendirmede bulundu.

Çocuklar ramazan bilincini iftariyelik setiyle kazanacak
Çocuklar ramazan bilincini iftariyelik setiyle kazanacak
Çocuklar ramazan bilincini iftariyelik setiyle kazanacak
Çocuklar ramazan bilincini iftariyelik setiyle kazanacak

Hisarcık, Ramazan, Konya, Meram, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çocuklar ramazan bilincini 'iftariyelik' setiyle kazanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı         
13:10
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular         
12:16
Pandemide servetlerine servet kattılar! Milyarder listesine damga vuran isimler arasında Uğur Şahin de var Pandemide servetlerine servet kattılar! Milyarder listesine damga vuran isimler arasında Uğur Şahin de var         
12:02
Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi! Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi!         
11:23
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan         
09:20
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim         
07:55
Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu         
23:32
Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı         
19:58
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı Hande Sarıoğlu'ndan Ahmet Hakan'a sert tepki: Beni tanısaydı dans ederken ağzının suyu akardı         
11:05
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 13:29:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuklar ramazan bilincini "iftariyelik" setiyle kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei