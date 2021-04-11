Çocuklar ramazan bilincini "iftariyelik" setiyle kazanacak - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan çocuklar, belediyenin dağıttığı "iftariyelik" adlı oyun setiyle manevi değerleri eğlenerek öğrenecek.

Meram Belediyesi, ramazan ayında çocuklar için "iftariyelik" adlı etkinlik seti hazırladı. Çocuklar, ramazan boyunca her gün set içinden çektikleri kartta yer alan, yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi konularda kendilerinden istenen eğitici ve keyifli görevleri yerine getirecek. Oyunla öğrenme yaklaşımıyla hazırlanan etkinlik setleri ilçedeki 14 bin çocuğa dağıtıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AA muhabirine, bereket ayını çocuklara anlatarak, manevi duyguları yaşatabilmek için birçok etkinlikten oluşan "iftariyelik" setini hazırladıklarını söyledi.

Ramazanın Konya'da bir başka güzellikte yaşadığını belirten Kavuş, salgın nedeniyle ramazan coşkusundan mahrum kalan çocukları bir nebze sevindirmek istediklerini dile getirdi.

Kavuş, gelecek için çocukların büyük önem taşıdığına vurgu yaparak "Çocukluğumuzun ramazanları dediğimiz, hepimizin yaşadığı, geçmişten gelen çok güzel anılarımız var. Çocuklarımızın da aynı ramazan ruhunu, maneviyatını yaşaması için eğlenerek öğrenmelerine uygun bir hediye seti hazırladık. Bu sayede çocuklarımız dini bilgilerini ve manevi duygularını keyifli bir şekilde pekiştirecek." diye konuştu.

"Çocuklarımız aileleriyle güzel bir etkinlik yapmış olacak"

Etkinlik setinin içeriği hakkında bilgi veren Kavuş, şöyle devam etti:

"Her güne özel, çocuklarımızın aileleriyle veya kendilerinin yapacağı görevlerin yazılı olduğu kartlar var. Çocuğumuz ramazanın birinci günüyse bir numaralı kartı çekip yazan görevi yapacak. Mesela ilk gün çocuğumuzun iftar duasını ezberleme görevi var. Yerine getirecek ve ailesiyle orucunu açarken iftar duasını o çocuğumuz yapacak. Otuz gün tamamlandıktan sonra çocukları sürpriz hediye bekliyor. Kum boyama hediyesine kavuşacak olan çocuklarımız aileleriyle güzel bir de etkinlik yapmış olacak. Böylelikle çocuklarımız, pandeminin de olumsuz ortamında maalesef kaybetmeye başladığımız manevi havayı rahmet ayının ruhuna uygun yaşayacak."

Etkinlik setinin ilçedeki tüm üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine dağıtıldığını belirten Kavuş, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Enderun Meram Projesi" adıyla okullarda farklı bir eğitim programı yürüttüklerini ve "iftariyelik" etkinliğinin de onun bir parçası olduğunu kaydetti.

Meram Kaymakamı Resul Çelik de çocuklara milli manevi değerleri benimseterek bu değerleri geleceğe taşımak istediklerini dile getirdi.

Çelik, "Gençlerimiz, çocuklarımız bizim hazinelerimiz, servetlerimiz, geleceğimizdir. Onlara ne vereceksek küçük yaşlarda vermemiz gerekiyor. O manada iftariyelik etkinliğimiz, eğitimlerine direkt katkı sunacak çok kıymetli bir projedir." değerlendirmede bulundu.