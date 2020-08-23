Son dakika... Konyalıları duraktaki sistemle uyaran başkan: Sorunumuz kapalı alanlardaki organizasyonlar - Son Dakika

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da artan koronavirüs vakalarının nedeninin kapalı alanlarda yapılan organizasyonlar olduğunu söyledi. Başkan Altay, "Sorunumuz, kapalı alanlarda aile içi ilişkiler. Düğünler, düğün öncesi kına, çetnevir geleneği ve cenazelerdeki taziye işleri" dedi. Durakta canlı kamera sistemi ile vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarmasıyla dikkat çeken Başkan Altay, sık sık Konya sokaklarında uyarılarını sürdürüyor.

Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez uygulanan 'durakta canlı kamera sistemi' ile vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarmasıyla dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sık sık Konya sokaklarında uyarılarına devam ediyor. Başkan Altay, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte gerek toplu ulaşım araçlarında, gerekse esnaf ziyaretleri ile koronavirüs tedbirlerini yerinde inceleyerek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.