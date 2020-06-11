Son Dakika: Konyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: "Oyuncularımız iyi çalışıyor" - Son Dakika

Son Dakika: Konyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: "Oyuncularımız iyi çalışıyor"

Gelen son dakika haberine göre İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade etti.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade etti.

Korkmaz, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, pandemi sürecinde takım olarak belirlenen program doğrultusunda iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtti.

Bunun sonucunu artık sahada alma zamanının geldiğini dile getiren Korkmaz, şunları aktardı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hazırlıklara uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldık. O bir ay içerisinde oyunculara tabii ki antrenman programı verdik. Oyuncularımız da kendilerine verilen o antrenman programlarını uygulamaya çalıştılar. Dünyayı kaplayan bir virüs ve herkeste de bir panik havası vardı. Ama şimdi o panik ortamı geçti. Şimdi daha sakin ve daha güvenilir bir ortamda tesislerimizde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Oyuncularımız iyi çalışıyor, ellerinden geleni yapmanın ve o psikolojiyi üzerlerinden atmanın gayretindeler. Asıl en önemlisi de bu zaten. Takımımızın fiziksel durumunu hiç hazırlık maçı oynamadığımız için biz de merak ediyoruz. Antrenmanlar iyi ve yüksek tempoda geçiyor olmasına rağmen takımın son durumu hakkında net bir fikir sahibi değiliz. Önemli olan bunun sahaya yansıması."

"Takımın geneli antrenman görüntüsü olarak iyi durumda"

Korkmaz, Farouk Miya'nın uzun bir aradan sonra salı gününden itibaren takımla tekrar antrenmanlara başladığını anımsatarak, "Rogerio Thuram'ın sıkıntıları vardı. O da sıkıntılarını atlattı ve salı gününden beri takımla birlikte çalışıyor. Tabiki bu iki oyuncumuzun da tam anlamıyla hazır olduğunu söyleyemem. Özellikle Miya üzerinde durursam onun tam anlamıyla hazır olması durumunda hem hücum hem de takım oyunu anlamında takımımıza çok büyük katkısının olacağını geldiğim günden beri söylüyordum. Takımın geneli antrenman görüntüsü olarak iyi durumda. Bundan da son derece mutluyum ve umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezona pazar günü deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği mücadelesi ile yeniden geri dönüş yapacaklarına belirten Korkmaz, "Gençlerbirliği çok yetenekli oyuncuları olan bir takım. Burada en önemli şey iyi hazırlanmaktır. Kim iyi hazırlanırsa o maçın kazananı olacak." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, lige verilen aranın kendi oyun düzenlerini ve sistemlerini benimsetme adına faydalı olduğuna dikkati çekti.

"Fenerbahçe maçında eksik kalmamıza rağmen iyi bir oyun oynadık"

Göztepe maçına iki antrenman yaparak çıktıklarını hatırlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Eski sistemi ve oyun düzenini oynatmaya çalıştık. Özellikle Kayserispor maçından sonra kafamızdaki, düşündüğümüz kendi sistemimizi Y. Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında oynattık. Y. Malatyaspor maçının belirli bölümlerinde deplasmanda olmamıza rağmen iyiydik. Fenerbahçe maçında eksik kalmamıza rağmen iyi bir oyun oynadık. Takımdaki olumlu düzelmeyi antrenmanlarda görebiliyorduk. Kovid-19 pandemisi nedeniyle lige ara verilince ister istemez her şeye yeniden başlamak zorunda kaldık. Bu süreç başlangıç olarak uzun bir dönmdi. Şu an takım birçok şeyi yapmaya çalışıyor. Eksik yönlerimiz var, yok değil. Çünkü futbolda oyun aktığı zaman ne kadar düzenli olursanız olun bazen eksik yönleriniz de oluyor. Ama oyun içerisinde inşallah bunu gidereceğiz."

"Oyuncularımın performanslarından memnunum"

Korkmaz, oyuncuların çalışmalarda gösterdiği performanstan memnun olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oyuncularımın performanslarından memnunum. Ben her zaman duygularıyla hareket eden bir insanım. Çünkü duygu bizim işimizde en önemli şey. Benim için de geçerli olan bir durum. İnsan yenildiği zaman üzülecek, kazandığı zaman sevinecek. Ama nihayetinde sonuçlar ne olursa olsun her şeyi pozitif olarak düşünmek zorunda. Bunun yanında işin içine duyguyu da katmamız lazım. Duyguyla hareket etmemiz lazım. Saygısızlık olmadığı sürece bazen saha içerisinde kızmamız bazen de isyan etmemiz lazım. Bazen antrenmanlarda bağırmanız, isyan etmeniz lazım. Bunlar takımda oluşuyor ve bu da beni memnun ediyor. Antrenmanlarda oyuncularımın durumlarının ve tempolarının iyi durumda olduğunu görüyorum ve gözlemliyorum. Açıkçası bu da beni memnun ediyor."

Son Dakika: Konyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: Oyuncularımız iyi çalışıyor

İttifak Holding, Bülent Korkmaz, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:30 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika: Konyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: 'Oyuncularımız iyi çalışıyor' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım         
21:16
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı         
20:55
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi         
20:23
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü         
20:21
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı         
20:18
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti         
20:10
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü 19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü         
20:05
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı         
20:05
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı         
19:44
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek         
19:44
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu         
19:40
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı         
19:20
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak         
19:14
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı         
19:09
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi         
19:03
Kütüphaneye giden genç kıza Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor         
18:53
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti         
18:40
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti         
18:33
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir         
18:24
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu         
18:17
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi         
18:12
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor Fransız basınından ülkeyi sarsan iddia: Macron, yeniden aday olabilmek için istifa etmeyi düşünüyor         
17:59
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı         
17:55
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak         
17:50
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi         
17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi         
17:26
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 21:41:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Konyaspor Teknik Direktörü Korkmaz: "Oyuncularımız iyi çalışıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]