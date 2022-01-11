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Son dakika... Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti

11.01.2022 10:40
Son dakika... Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık (28), Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara- Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Spor Toto Süper Lig, Konyaspor, Spor Toto, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Konyasporlu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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