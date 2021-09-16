Son dakika... Kop Dağı'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Bayburt'ta 2918 rakımlı Kop Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Bayburt'ta 2918 rakımlı Kop Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı. Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Kop Dağı mevkiinde çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, araç içerisinden atılan sigara izmariti sonucu çıkan örtü yangını olay yerine gelen Bayburt Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülerek, yangına müdahale edildi. Kop Dağı civarında bulunan geven, bodur, ardıç gibi bitkilerin ateşle birlikte tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiyeciler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü. - BAYBURT

Son Dakika

Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti

Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

Selçuk Bayraktar "Yapılamaz" denileni nasıl başardı? İşte tarihi hamlenin hikayesi

Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir

Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor

Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi

EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı