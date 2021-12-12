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Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; O anlar kamerada - Son Dakika

Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; O anlar kamerada

12.12.2021 01:09
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; O anlar kamerada

PENDİK'de uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli Murat Y. sokak köpeğinin boğazını işkence etti.

PENDİK'de uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli Murat Y. sokak köpeğinin boğazını işkence etti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, Murat Y.'yi gözaltına aldı.

Olay geçtiğimiz günlerde Pendik Güllübağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre Murat Y adlı kişi bir kediyi öldürdü. Şüphelinin geçtiğimiz günlerde bir köpeğin boğazını sıkarak tekmelediği anlar da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde köpeğin tasmasından tutarak boğazını sıktığı ve tekmeleyerek götürmeye çalıştığı görülüyor. Murat Y. görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"BEN KENDİ ÇOCUĞUMU SABAH OKULA GÖNDERMEYE GÜVENEMİYORUM"

Olaya ilişkin açıklama yapan mahalle sakini Sadık Bülbül, "Uzun süredir, en azından bizim bildiğimiz kadarıyla 6 yıldır uyuşturucu kullanıyor. Kendisine iğne yapıyor. 5 yıldır bunu gözümüz görüyor fakat yapabileceğimiz bir şey yok. Sık sık tedavi için gidiyor hastaneye imza verip çıkıyor. Geceleri neredeyse hiç uyutmadığı zamanlar oluyor. Sabaha kadar bağırdığı oluyor. Başkalarını rahatsız ediyor. Benim arabamı zorladı. Ben ona bazı zamanlarda sırf kötülük çıkmasın diye paket paket sigara veriyorum. Bir kaç aydır burada yavru veya sahipsiz hayvanların akıbeti de bilinmiyor. Ben kestiğini görmedim ama hayvanlar yok oluyor. Evinde şırıngalar var. Babası ve annesi çocuklarını bırakıp gittiler. Çocuk şimdi bu mahallenin başına bela oldu. Ben kendi çocuğumu sabah okula göndermeye güvenemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini Sevgi Özipek de, "Şuradaki binada oturuyor. Çok uzun yıllardır uyuşturucu kullanıyor. Şu anda çocukların da bazen üzerine yürüyebiliyor. Artık mahalledeki sokak hayvanlarına zarar vermeye başladı. Arabaların kapılarını zorluyor. Mahallede yalnız yaşayan kadınlar var. Geceleri onların kapılarını çalıyor para istemek için. Marketleri kaç kere soydu. Bugün hayvanlara zarar veren yarın bunu bir çocuğa da yapar. Bizim kapıda baktığımız sokak hayvanları var. Onun yüzünden hepsini artık geceleri bina içerisine alıyoruz. Geceleri en küçük bir seste sürekli nöbet halinde bakıyoruz. Burada zaten hiçbir şey yok inşaat halinde. Burada da ateş falan yakıyor. Doğalgazı patlatıp binayı da havaya uçurabilir. Artık son derece tehlikeli ama aklı çok iyi çalışıyor. Bugün şikayet edildiğini anladığı halde gitmiş hemen tıraş olmuş. Üzerine temiz kıyafetler giyinmiş. Kaldığı yer hep şırınga ve uyuşturucu maddelerle ilgili şeyler doluydu. Onların hepsini temizlemiş bugün. Çocuklar dışarıya çıkamıyor. Şuradaki komşumuzun kedisini camından aldı. Çalıp götürdü. Gece oraya baktılar bulamadılar. 'Yok' diyor. 'Severken boğdum attım' diyor. Gece saat 02.30'da kediyi buradan tavandan indirdiler. O şekilde buldular. Bu artık herkes için büyük bir tehlikeli hale geldi. Biz sabah erken işe gidiyoruz. Akşam karanlıkta işten dönüyoruz. Bana kaldırıp bir bıçak saplasa, bir şey yapsa, hiçbir şey yok. 'Madde etkisi altındayım' diyecek. Ben öldüğümle kalacağım" şeklinde konuştu.

GÖZALTINA ALINDI Polis ekipleri, bir binanın inşaat halindeki çatı katında yaşayan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin, evinin yakınlarındaki bir çay ocağında olduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri şüpheliyi kıs kıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Murat Y. Çamçeşme Polis Merkezi'ne götürüldü.


Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; O anlar kamerada
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; O anlar kamerada
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; O anlar kamerada
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; O anlar kamerada
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; O anlar kamerada
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; O anlar kamerada
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; O anlar kamerada

Uyuşturucu, Pendik, İnşaat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı; O anlar kamerada - Son Dakika


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