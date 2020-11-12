Son dakika! Köpeğini bulana arabasını hediye edecek - Son Dakika

Son dakika! Köpeğini bulana arabasını hediye edecek

12.11.2020 14:52
Son dakika! Köpeğini bulana arabasını hediye edecek, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan Sadık Kandemir, 3 gün önce gece saatlerinde çalınan av köpeğinin yerini ihbar edene ödül olarak 25 bin lira değerindeki arabasını verecek.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan Sadık Kandemir, 3 gün önce gece saatlerinde çalınan av köpeğinin yerini ihbar edene ödül olarak 25 bin lira değerindeki arabasını verecek.

Çekerek ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde yaşayan Sadık Kandemir'in (44), doğduğu andan itibaren çocuklarından dahi ayırt etmeden bakıp büyüttüğü av köpeği, 9 Kasım gecesi evinin bahçesinden kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Sabah kalktığında köpeğinin ipinin kesilerek çalındığını fark eden Kandemir, soluğu Çekerek İlçe Emniyet Müdürlüğünde aldı. Kandemir daha sonra savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Emniyet ekipleri ilçedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler yaptığı araştırmaların ardından ise güvenlik kameralarından köpeğin çalındığını tespit etti.

Çalınan av köpeğini evladı gibi sevdiğini belirten Kandemir, köpeğin yerini ihbar edene veya köpeği getirene kullandığı arabasını hediye edeceğini söyledi. Köpeğinin kendisinde manevi değerinin yüksek olduğunu da ifade eden Kandemir, köpeğinin çocuklarından bir tanesi olduğunu dile getirdi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

Son dakika! Köpeğini bulana arabasını hediye edecek
Son dakika! Köpeğini bulana arabasını hediye edecek

Bağlarbaşı, Çekerek, Yozgat, ihbar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Köpeğini bulana arabasını hediye edecek - Son Dakika


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