Son dakika haberi... KÖPEKLERDEN KAÇARKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi... KÖPEKLERDEN KAÇARKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

14.05.2022 12:53

Son dakika haberler... KONYA'nın Karapınar ilçesinde Ertan Şahinoğlu (32), evine gittiği sırada kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken yere düştü.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde Ertan Şahinoğlu (32), evine gittiği sırada kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken yere düştü. Yaralanan Şahinoğlu'nun çenesine 6 dikiş atılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.45 sıralarında Apak Mahallesi Prestij Caddesi'nde meydana geldi. Aktar olan Ertan Şahinoğlu, iş yerini kapatıp evine gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya çalışan Şahinoğlu, kaldırımdan indiği sırada yere düştü. Yüzünü zemine çarpan Ertan Şahinoğlu yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden uzaklaştırılan Şahinoğlu, Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Şahinoğlu'nun çenesine 6 dikiş atıldı. Şahinoğlu, Sokak köpeklerinin başıboş gezmesinden belediyeyi sorumlu tutuyorum. Benim yerimde bir çocuk olabilirdi. Sorumlulardan şikayetçi oldum dedi.

Son dakika haberi... KÖPEKLERDEN KAÇARKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... KÖPEKLERDEN KAÇARKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... KÖPEKLERDEN KAÇARKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... KÖPEKLERDEN KAÇARKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KÖPEKLERDEN KAÇARKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KÖPEKLERDEN KAÇARKEN DÜŞÜP YARALANDI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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