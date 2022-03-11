KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika
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KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

11.03.2022 22:53

Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın cenazesi, otopsinin ardından morgdan alındı.

Isparta'da köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Rabia Kallı'nın cenazesi, otopsinin ardından morgdan alındı. Rabia Kallı'nın babası Emin Kallı, 'Acımız büyük. Üniversite camiası olarak arkadaşlarımızın hepsi hazırdı. Ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlardı ama Rabia'mızın ömrü buraya kadarmış demek ki. İnşallah bundan sonra böyle hadiseler yaşanmaz' dedi. Rabia Kallı'nın cenazesi, defnedilmek üzere Muğla'nın Milas ilçesine gönderildi.

KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

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Üniversite, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEKTEN KAÇARKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI RABİA, YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ - Son Dakika


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