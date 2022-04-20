Son dakika! Köprüden ırmağa düşen araçtaki karı koca öldü - Son Dakika
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Son dakika! Köprüden ırmağa düşen araçtaki karı koca öldü

20.04.2022 18:35
Son dakika! Köprüden ırmağa düşen araçtaki karı koca öldü

Son dakika gündem haberi... Kayseri'de köprüden Kızılırmak nehrine düşen araçtaki karı koca hayatını kaybetti.

Kayseri'de köprüden Kızılırmak nehrine düşen araçtaki karı koca hayatını kaybetti.

T.Y. (68) idaresindeki 38 UP 224 plakalı hafif ticari araç, Kayseri- Ankara kara yolunda Kızılırmak köprüsünden nehre düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, İtfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekiplerin araçtan çıkardığı T.Y. ve eşi B.Y'nin (67) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

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Kayseri, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Köprüden ırmağa düşen araçtaki karı koca öldü - Son Dakika


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