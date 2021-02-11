Son dakika! Korku dolu anları anlattı: Ölmeden "Çocuklarım bu halde beni görmesin" dedi - Son Dakika

Son dakika! Korku dolu anları anlattı: Ölmeden "Çocuklarım bu halde beni görmesin" dedi

11.02.2021 18:24

Son dakika gelişmesine göre Korku dolu anları anlattı: Ölmeden "Çocuklarım bu halde beni görmesin" dedi Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde indirim yapmadığı için döner dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı'nın o sırada yardımına koşan esnaf konuştu.

Korku dolu anları anlattı: Ölmeden "Çocuklarım bu halde beni görmesin" dedi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde indirim yapmadığı için döner dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı'nın o sırada yardımına koşan esnaf konuştu. 39 yaşındaki kadının ölmeden önce son sözlerinin, "Abi çocuklarım bu halde görmesin." dediği ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir dönerciye giren Recep Özcan (36), iş yeri sahibi Kader Balcı'dan indirim talep etti. İndirim talebi reddedilen Recep Özcan, sinirlenerek yanında taşıdığı bıçakla Kader Balcı'ya saldırdı. Saldırganla bir süre boğuşan Kader Balcı, vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralandı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kader Balcı hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

"Son sözleri kulağımdan çıkmıyor"

Bıçaklanma sırasında olayı duyan komşuları kısa sürede 112'yi arayarak Kader Balcı'nın yaşama tutunması için mücadele etmişti. Olaya tanık olan esnaf komşulardan Ertan Türk, "Kendi iş yerimde dururken çığlık sesleri duydum. Esnaf ablamızın iş yerine koştum. Ablamız o anda yerde kanlar içindeydi, eli ayağı titriyordu. Zanlı da oradaydı, onu etkisiz hale getirdik ve ambulansı aradık. Ambulans ve polisin gelmesini beklerken ablamız 'Abi çocuklarımı içeri sokma, beni bu halde görmesinler' dedi. Ben de çocukları uzaklaştırdım. Bu çok üzücü bir olay, bizim de başımıza gelebilirdi. Daha hala kendimde değilim. İyi bir esnaftı, kimseye bir zararım yoktu. Son sözleri kulağımdan çıkmıyor, abi çocuklarım beni görmesin demişti." dedi.

"4 tane can yetim kaldı"

Öte yandan olaya müdahil olan esnaflardan Yakup Tekin ise, "Bulunduğum yerde oturuyordum. Bir kadının dükkana doğru koştuğunu görünce ben de peşinden koştum ve içeride arbede olduğunu gördüm. Olaya müdahale etmemiz gerektiğini düşündük. Bu tür olaylara haberlerden, televizyondan sürekli şahit oluyoruz. Elimizi vicdanımıza koyarak müdahale ettik. Bu olay çok üzücü. Bundan sonraki olaylarda temennimiz adaletin yerini bulması. Burada 4 tane can yetim kaldı." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Korku dolu anları anlattı: Ölmeden Çocuklarım bu halde beni görmesin dedi
Son dakika! Korku dolu anları anlattı: Ölmeden Çocuklarım bu halde beni görmesin dedi
Son dakika! Korku dolu anları anlattı: Ölmeden Çocuklarım bu halde beni görmesin dedi
Son dakika! Korku dolu anları anlattı: Ölmeden Çocuklarım bu halde beni görmesin dedi

Recep Özcan, Tekirdağ, Esnaf, Balcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Korku dolu anları anlattı: Ölmeden 'Çocuklarım bu halde beni görmesin' dedi - Son Dakika


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