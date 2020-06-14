Son Dakika: Korona gölgesinde ilk kapsamlı sınav, önlemler dahilinde başladı - Son Dakika

Son Dakika: Korona gölgesinde ilk kapsamlı sınav, önlemler dahilinde başladı

Son dakika habere göre Korona gölgesinde ilk kapsamlı sınav, önlemler dahilinde başladı Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), normalleşme sürecinin ardından ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272...

Korona gölgesinde ilk kapsamlı sınav, önlemler dahilinde başladı

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), normalleşme sürecinin ardından ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla bugün gerçekleşmeye başladı

ELAZIĞ - Pandemi sürecinde yapılan ilk kapsamlı sınav olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, tüm Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs önemleri dahilinde başladı. Binalar sınav öncesi detaylı olarak dezenfekte edilirken, adayların kullanmaları için giriş kısımlara dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Ayrıca, sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), normalleşme sürecinin ardından ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla bugün gerçekleşmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sınava girecek adaylar, okullara sabah erken saatte geldi. Adaylar binalara maskesiz alınmazken, giriş kısmına dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Çekilen şeritlerle sosyal mesafe kuralına göre bekleyen öğrenciler, ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. 10.15'te başlayan sınav için girişler 15 dakika öncesinden kapatıldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında, binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlenip dezenfekte edilirken, binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapıldı.

Kendini denemek için sınava girdiğini dile getiren Umut Enes Ahan, "Sınav için yoğun bir önlem var. Dezenfektan falan tüm imkanlar var. Sınava gireceğiz hayırlısı olsun" dedi.

Astsubay olmayı istediğini ifade eden Abdulkadir Sönmez ise, "Daha öncede ÖSYM'nin videosunda izledim. Giriş yapmadan önce okullar temizlendi ve dezenfekte yapıldı. Girişte el dezenfektesi veriliyor. Önlemler yoğun ve sıkı. Güvenli bir şekilde sınava girip çıkabileceğiz" diye konuştu.

135 dakika süren sınavın saat 12.30'da sona ereceği kaydedildi.

Son Dakika: Korona gölgesinde ilk kapsamlı sınav, önlemler dahilinde başladı

Koronavirüs, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Korona gölgesinde ilk kapsamlı sınav, önlemler dahilinde başladı - Son Dakika

Son Dakika

Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı Son Dakika: Depremde bir karakolun gözetleme kulesi yıkıldı! 3 güvenlik görevlisi yaralandı         
17:57
Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı Prof. Dr. Naci Görür'ün bugün yaşanan Bingöl depremi için önceden uyarı yaptığı ortaya çıktı         
17:56
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah         
17:55
Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü         
17:42
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler         
17:33
Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Bingöl'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:30
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder         
17:13
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu         
16:43
20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı 20 yaşındaki genç kız, hamile olduğunu doğum yapınca anladı         
16:38
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir         
16:13
Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu Juventus taraftarı model Maira Reginato, takımı şampiyon olursa soyunacağını duyurdu         
15:55
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi         
15:53
Van'da bir Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı         
15:49
Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size Polislerin köşeye sıkıştırdığı suçlu isyan etti: Ayıp be size         
15:49
Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli Helin Avşar evini gözetleyen hayranının serbest kalmasına isyan etti: Bu raporlu bir deli         
15:21
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi         
15:12
Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti Son dakika: Balıkesir'de korkunç kaza! Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti         
14:53
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız         
14:50
Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü Sokakta gürültü yapan 2 kişiyle tartışan üniversite öğrencisi, bıçaklanarak öldürüldü         
14:35
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı         
14:34
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi         
14:19
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş Su kuyusunda cansız bedeni bulunan çoban 150 lira için öldürülmüş         
14:19
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı dizinin kadrosundan zorla çıkartıldı         
14:09
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor         
13:39
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada         
13:29
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi         
13:21
Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı Polisi 10 kilometre uğraştıran zanlının neden kaçtığı yakalanınca anlaşıldı         
13:17
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı         
13:13
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları         
12:54
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Alman iş adamı gözaltına alındı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 18:13:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Korona gölgesinde ilk kapsamlı sınav, önlemler dahilinde başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]