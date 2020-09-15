Korona testi pozitif çıkan kız ve temaslı babası hastaneden böyle kaçtı

Yakalanan baba kız yurda yerleştirildi

KARS - Kars'ta Korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı.

Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı Mevkiinde olduğu tespit edildi.

Polis E.M. ve M.M.'yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu'na götürüldü.

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Nuri Paşa Yurdu'nda baba kızla birlikte toplam 9 kişinin karantina da bulunduğu öğrenildi.