Son Dakika: Korona virüs korkusu yüzünden mahalleyi çamaşır suyu ile yıkadılar - Son Dakika

Korona virüs korkusu yüzünden mahalleyi çamaşır suyu ile yıkadılar

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'ın dün evinde ölü bulunması ve korona virüs şüphesi üzerine vinçle evden çıkarılarak mezarlığa defnedilmesinin ardından mahalle sakinleri korona virüs (Covid-19) paniği yaşadı. Mahalle sakinleri muhtarlık ile birlikte para toplayarak mahallenin sokaklarını çamaşır suları ile yıkadı.

3 gün önce ölen ve oluşan kokunun ihbar edilmesi üzerine evinde ölü bulunan Ebubekir Tatar isimli vatandaşın Kozan'da Arslanpaşa Mahallesi'ndeki evinde vefat etmesinin ardından mahalle sakinleri korku ve panik yaşadı.

Korona virüs şüphesi bulunan şahsın cesedi aşırı şişmesi nedeniyle evin sökülen penceresinden dün vinç yardımı ile çıkarılarak mezarlığa vinçle götürüp defnedilmişti. Mahalle dün dezenfekte edilmesine karşın mahalle sakinlerinin içi rahat etmedi.

Mahalle sakinleri oluşan kötü kokunun gitmemesi ve ölen şahsın korona virüs şüphesi taşıması üzerine çevrede oluşan kokudan şikayetçi olunca, esnaf ve mahalle sakinleri tarafından Arslanpaşa muhtarı Aydın Çalışkan öncülüğünde çamaşır suyu ve temizlik ürünleri alarak ve mahallelinin ve ASKİ ekiplerinin yardımı ile kaldırımlar ve yolları temizledi.

Ebubekir Tartar'ı çok sevdiklerini ve vefatına üzüldüklerini kaydeden mahalle sakinleri cenazenin 3 gün evde kalması ile mahallede dayanılmaz bir koku olduğunu ifade ederek dün gelen ekiplerin korona virüs şüphesi olması üzerine aldıkları tedbir ve cenazenin tedbirler kapsamında vinçle evden çıkarılarak defnedilmesinin mahallede büyük bir korku oluşturduğunu kaydettiler.