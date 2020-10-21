Korona virüs propolise ilgiyi artırdı - Son Dakika

Korona virüs propolise ilgiyi artırdı

21.10.2020 09:10

- Korona virüs propolise ilgiyi artırdı Bağışıklık sistemini güçlendiren pandemi hastaneleri propolis talep etmeye başladı Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ardından bağışıklık sistemini güçlendirmek için insanlar arı ürünlerine yöneldi.

- Korona virüs propolise ilgiyi artırdı

Bağışıklık sistemini güçlendiren pandemi hastaneleri propolis talep etmeye başladı

ÇORUM - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının ardından bağışıklık sistemini güçlendirmek için insanlar arı ürünlerine yöneldi.

Son dönemde insanlar C vitaminin yoğun olduğu meyve ve sebzelerin dışında arı sütünden üretilen propolise yoğun ilgi gösteriyor.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği, propolisli pastil üretimine başladı. Gıda takviyeleri arasına giren, arıların kovanlarını korumak için kullandığı sistem sayesinde güçlü antioksidan ve antimikrobiyal özelliği ile bilinen propolise talebi artırdı. Birlik tarafından üretilen propolisli drajeler gelen talepler doğrultusunda Ankara'daki pandemi hastanelerine de gönderilmeye başlandı.

Pandemi sürecinde bala olan rağbetin arttığını dile getiren Birliği Başkanı Yücel Saygı, genellikle petek balın talep edildiğini söyledi.

Arı Yetiştiricileri Birliği olarak propolisli pastil üretimine başladıklarını anlatan Saygı, "Üretilen pastillere bu yıl talep arttı. Ankara'daki pandemi hastanelerine pastil göndermeye başladık. Pastiller gün boyu korona virüse karşı koruyucu etki yapıyor. Aynı zamanda korona virüse yakalanan hastalarında rahatsızlığı kısa sürede yenmesine yardımcı oluyor. Ürettiğimiz pastil gıda takviyesi olan bir üründür" dedi.

Arı ürünlerini incelediğinde ilk sırada balın geldiğini dile getiren Saygı, "Bal, Kur'an-ı kerim'de de belirtildiği gibi şifa verici, iyileştirici özelliği bulunmakta. Yapısında protein, mineraller ve D vitamini hariç yoğun vitaminler bulunmamaktadır. Gıda takviyesi olarak kullanılacak ürünlerin başında gelmektedir. Arı sütü barındığı yapıcı moleküller vasıtasıyla çok sayıda faydası bulunmaktadır. Vücudun yıpranan kesimlerini çok kısa sürede onarırken anti kanserojen etkisi bulunmaktadır" diye konuştu.

Propolisin arının kendini balını koyduğu petekleri sterilize etmekte kullandığı bir ürün olduğunu anlatan Saygı, "Propolis anti viral, anti bakteriyel aynı zamanda anti fungal etkisi bulunmaktadır. Pandemi sürecinde insanların özellikle imnün istemini güçlendirmesi açısından propolis kullanmalarını tavsiye etmekteyiz. Üretilen drajelerde aromatik nane, bal, şeker ve propolis var. Pastillerimiz herhangi bir şekilde katkı maddesi içermiyor. İnsanlar güvenli ve sağlıklı bir şekilde tüketebilir" ifadelerini kullandı.

Korona virüs propolise ilgiyi artırdı
Korona virüs propolise ilgiyi artırdı
Korona virüs propolise ilgiyi artırdı
Korona virüs propolise ilgiyi artırdı

Arı Yetiştiricileri Birliği, Propolis, Ankara, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs propolise ilgiyi artırdı - Son Dakika Ekonomi

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