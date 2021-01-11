Son dakika... Korona virüse yakalanan oyuncu Okan Karacan hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Korona virüse yakalanan oyuncu Okan Karacan hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19'a yakalandığını açıklayan Karacan, sevenlerinden dua istedi.

Oyuncu Okan Karacan, sosyal medya hesabı üzerinden korona virüse yakalandığını açıkladı. 3 gündür evde karantinada olan Karancan, tedavisine hastanede devam edileceğini açıklayarak, sevenlerinden dua istedi. Karacan paylaşımında, "Sevgili dostlar Covid 19 tedavim için hastaneye sevk edildim son 3 gündür karantinadayım ama ağırlaşınca tedavim hastanede devam edecek. Dualarınınız eksik etmeyin. Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL