Son dakika! Koronalı hasta sokağa çıkma kısıtlaması gününde yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'da korona virüse yakalanan ve karantinada olması gereken bir kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince il merkezinin bir çok noktasında denetim yapıldı.

Emniyet İl Müdürlüğü yakınlarında da yapılan denetimler kapsamında durdurulan G.Ö., isimli kişinin korona virüs hastası olduğu ve karantinada olması gerektiği anlaşıldı. Karantinada olması gerekirken sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün dışarıya çıkan G.Ö., için sağlık ekiplerinden yardım istenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan G.Ö., yeniden karantinaya alınmak üzere yurda götürüldü. - ADIYAMAN