Son dakika... Koronavirüs ahşap evlere ilgiyi artırdı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle kalabalıktan uzak doğal yaşama yönelenlerle birlikte ahşap evlere olan ilgi de arttı.

Salgınla birlikte başlayan kısıtlamalar ve sosyal mesafeli yaşam, vatandaşları doğayla iç içe olan kırsal alanlara yönlendirdi. Sahip oldukları bahçelerinde beton yapıyla uğraşmak istemeyenler, kısa sürede yapılabilen ahşap ve prefabrik evleri tercih etmeye başladı. Salgın karşısında kendi sosyal mesafelerini oluşturmak isteyen aileler başta İdilli Mahallesi olmak üzere Huzurlu Yaylası'nı da içine alan Amanos Dağları eteklerindeki yerleşim alanlarında ahşap ve prefabrik evler ile yaşam alanları oluşturmaya başladı.

MAHALLEYE İLGİ ARTTI

İdilli Mahallesi Muhtarı Bekir Sarı, mahallelerinde koronavirüs vakasının görülmediğini belirterek, "Amanos Dağları eteklerinde olmamız ile buz gibi havası, doğal zenginliğimizin yanında şehre çok uzak olmamızdan kaynaklı kışın 300 nüfusa sahip olan mahallemiz havaların ısınmasıyla 500'e kadar yükseliyor. Özellikle koronavirüs ile birlikte mahallemize ilgi arttı. Bahçesi olanlar ve bahçe alanlar prefabrik veya ahşap ev yaptırarak burada yaşamayı tercih etmeye başladılar. Çok şükür bugüne kadar mahallemizde de virüs vakası görülmedi. Bu da bizi mutlu ediyor "dedi.

'VİRÜS İLE BİRLİKTE KÖYLERE DÖNÜŞ BAŞLADI'