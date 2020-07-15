Son Dakika | Koronavirüs artışı sonrası yeni önlemler masaya yatırıldı - Son Dakika

Son Dakika | Koronavirüs artışı sonrası yeni önlemler masaya yatırıldı

Son dakika gelişmesine göre Karabük'te son 1 aydır hızla artış gösteren Koronavirüs salgını dile ilgili yapılan çalışmalar ve alınacak yeni önlemlerin değerlendirildiği toplantı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük'te son 1 aydır hızla artış gösteren Koronavirüs salgını dile ilgili yapılan çalışmalar ve alınacak yeni önlemlerin değerlendirildiği toplantı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

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Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, kentte artış gösteren Covid-19 vakaları ile ilgili güncel veriler değerlendirilirken, kontrollü sosyal hayat döneminde alınacak yeni önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Fuat Gürel başkanlığında ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı tarafından salgın sürecine ilişkin güncel bilgilendirme yapılırken, sürveyans ve filyasyon çalışmaları, PCR test sayıları, vakaların oluşum süreçleri - analizleri, vakaların yoğun göründüğü bölgeler- işyerleri, alınan önlem ve tedbirlere uyum sürecinde yaşanan aksaklıklar, kontrollü sosyal hayat döneminde gerçekleştirilen işyeri denetimleri ve tüm sağlık birimlerinin çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Diğer kurum amirleri tarafından da kendi sorumluluk alanları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca düğün, kına gibi organizasyonlarda uyulması gereken kurallar, alınması gereken tedbirler ile toplantıda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak yeni kararlar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. - KARABÜK

Koronavirüs, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Koronavirüs artışı sonrası yeni önlemler masaya yatırıldı - Son Dakika
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10:58
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10:42
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Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
10:12
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