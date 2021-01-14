Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! Öncelik sağlık çalışanlarına verilecek - Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! Öncelik sağlık çalışanlarına verilecek

14.01.2021 13:16
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! Öncelik sağlık çalışanlarına verilecek, System.String[]

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısında öncelik verilecek meslek gruplarını açıkladı. İlk etapta sağlık çalışanları aşılanacak; birinci grupta 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ikinci grupta hizmet sektöründe çalışanlar, üçüncü aşamada kronik rahatsızlığı olanlar, dördüncü aşılamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar yer alacak.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! Öncelik sağlık çalışanlarına verilecek

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! Öncelik sağlık çalışanlarına verilecek - Son Dakika


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