Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! Öncelik sağlık çalışanlarına verilecek - Son Dakika
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! Öncelik sağlık çalışanlarına verilecek
14.01.2021 13:16
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısında öncelik verilecek meslek gruplarını açıkladı. İlk etapta sağlık çalışanları aşılanacak; birinci grupta 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ikinci grupta hizmet sektöründe çalışanlar, üçüncü aşamada kronik rahatsızlığı olanlar, dördüncü aşılamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlar yer alacak.
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14.01.2021 13:25:09. #1.11#
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