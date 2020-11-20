Son Dakika! AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak - Son Dakika

Son Dakika! AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak

20.11.2020 19:58

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler devreye girdi. Bu kapsamda AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ise yarın akşam 20.00'de başlayacak.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan yeni tedbir kararları saat 20.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara ilişkin genelgesine göre, yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak, üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İLK HAFTA SONU KISITLAMASI YARIN

İlk hafta sonu kısıtlaması 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi 05.00'e kadar uygulanmış olacak.

RESTORAN VE KAFELER 10-20 ARASINDA GEL-AL VE PAKET SERVİS VERECEK

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­ içme yerleri 10.00 ila 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

AVM, MARKET, BERBER GİBİ İŞLETMELER 10-20 ARASINDA HİZMET VERECEK

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10.00-20.00 arasında hizmet sunabilecek.

31 Aralık'a kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.

KAHVEHANELER, OYUN SALONLARI VE HALI SAHALARIN FAALİYETLERİ DURDURULDU

20.00 itibariyle 81 ilde kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

  • İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
  • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
  • Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri­ afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
  • Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
  • Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
  • Oteller ve konaklama yerleri,
  • Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
  • Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
  • Üretim ve imalat tesisleri,
  • Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
  • Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
  • Sebze/meyve toptancı halleri.
Son Dakika! AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak

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Son Dakika Güncel Son Dakika! AVM, market ve berberler kapandı, restoran ve kafeler ise sadece paket servis yapacak - Son Dakika


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