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Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti - Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti

12.08.2021 16:10

Son dakika: Koronavirüsle yoğun mücadele ülke genelinde devam ediyor. Sağlım Bakanı Koca, risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun'un da mavi kategoriye geçtiğini açıkladı. 4 il ile birlikte düşük riskli iller sayımız 21'e çıktı.

Pandemide koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılanma ülke genelide devam ediyor. Aşılama oranlarının yüksek olduğu yerlerde vaka sayılarının düşük olduğuna önemle dikkat çeken Koca, risk haritasına göre Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun'un mavi kategoriye girdiğini açıkladı. Böylelikle düşük riskli illerin sayısı 21 oldu.

BAYBURT VE AĞRI TURUNCU İLLER ARASINDA

Bakan Koca'nın açıklamalarına göre, Bayburt ve Ağrı yüzde 55'in üzerine çıkan ilk doz aşılama oranlarıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI HARİTASI

Bakan Koca ayrıca 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında 100 bin kişide illere göre haftalık vaka sayısını da paylaştı. Buna göre, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Siirt 974,40 ile başı çekiyor. Haritaya göre her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 182,21; İzmir'de 65,85 ve Ankara'da ise 184,58 oldu.

Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz oldu

"VAKİT KAYBETMEDEN AŞINIZI OLUN"

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Bakan Koca, illeri "Aşınızı vakit kaybetmeden olun." uyarısıyla paylaştı.

Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçen yeni illerimiz oldu
Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti

Giresun, Tunceli, Denizli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Koronavirüs risk haritasında Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun mavi kategoriye geçti - Son Dakika


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