Son dakika! Koronavirüs salgını ile mücadelede örnek gösterilen Kırşehir'de "rehavet" uyarısı - Son Dakika

Son dakika! Koronavirüs salgını ile mücadelede örnek gösterilen Kırşehir'de "rehavet" uyarısı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yeni vaka sayılarındaki istikrarlı düşüş ve tedbirleri uygulamada örnek iller arasında gösterilen Kırşehir'de, elde edilen başarıya rağmen rehavete kapılınmaması uyarısında bulunuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yeni vaka sayılarındaki istikrarlı düşüş ve tedbirleri uygulamada örnek iller arasında gösterilen Kırşehir'de, elde edilen başarıya rağmen rehavete kapılınmaması uyarısında bulunuldu.

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Kent meydanı, işlek caddeler ve sokaklarda maske takma zorunluluğunun devam ettiği şehirde, yurt dışından gelenler, belirlenen ekiplerce titizlikle takip ediliyor. Polis ve jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri konusunda denetim ve kontrollerini ara vermeden sürdürerek rehavete kapılınmaması uyarısı yapıyor.

Kırşehir Sağlık Müdürü Ali Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Valilik koordinasyonunda salgınla mücadele edildiğini söyledi.

Kırşehir'in örnek iller arasında gösterilmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Bulut, bu başarının elde edilmesinde sağlık çalışanları başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyonu ve vatandaşların hassasiyet göstermesinin etkili olduğunu dile getirdi.

Bulut, Genel idare tedbirlerinin düzgün uygulanması, vatandaşların bu tedbirlere hassasiyet göstermesi, filyasyon çalışmalarının çok iyi yapılması ve bunların ışığında evde izolasyon tavsiyelerine uyulmasından dolayı son iki haftada Kırşehir'de vaka sayısında istikrarlı bir düşüş yaşandığını vurguladı. Bulut, şöyle devam etti:

"Bu örnek başarıda Valiliğimizin koordinasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı gibi diğer kurumların kontrolleri ve çalışmalarının da içinde olduğu kolektif çalıma etkili olmuştur. Tedbirler güzel bir şekilde uygulanarak başarı sağlanmıştır.


Sayın Valimizin başkanlığında sık sık toplanan İl Pandemi Kurulunun değerli üyelerinin görüşlerinin alınması, bunların uygulanması, esnafımızın bu konuda bize destek olması istikrarlı düşüşü sağlamıştır. Bu süreçte hastaneye gelen hastalarımıza da evine filyasyona gittiğimiz vatandaşlarımıza da Sağlık Bakanlığımızın ısrarla üstünde durduğu maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemi sürekli hatırlatıldı. Vatandaşlarımızın da bu hususlara dikkat edilmesi başarının sağlanmasında etkili oldu."

Rehavete kapılmadan aynı ciddiyetle salgınla mücadele etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Bulut, "Kesinlikle rehavete kapılmadan Sağlık Bakanlığımızın sürekli hatırlattığı maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmekte fayda var. Bunlara dikkat ettiğimizde filyasyon ekiplerimizin evde izolasyonla ilgili uyarılarına uyulduğunda bu başarılı süreç devam eder. Uyarılara hassasiyet gösterdikleri için Kırşehir halkına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan da Kırşehir'in istikrarlı vaka düşüşü başarısında sağlık çalışanlarının özverili çalışması, kentin dinamiklerinin de çalışanlara moral anlamda katkı sağlamasının etkili olduğunu ifade ederek, "Sendika olarak biz de sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun en üst düzeyde tutulması için gayret gösterdik. Kurallara uymakta hassasiyet gösteren vatandaşlarımız aynı zamanda sağlık çalışanlarına da katkı yaparak moral verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kent sakinlerinden Nevzat Yılmaz da sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ettiklerini belirterek, "Kendimiz tedbirlere uyuyoruz, uymayan olursa uyarıyoruz. Bu şekilde salgının geçmesini bekliyoruz." dedi.

Fahrettin Koca, Jandarma, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Koronavirüs salgını ile mücadelede örnek gösterilen Kırşehir'de 'rehavet' uyarısı - Son Dakika

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