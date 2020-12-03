SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 187 bin 518 testte, 32 bin 381 vaka ile 6 bin 511 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 187 kişi ile toplam can kaybı 14 bin 316'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 187 bin 518 testten 32 bin 381 vaka, 6 bin 511 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 187 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 190 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 19 milyon 143 bin 746, toplam hasta sayısı 520 bin 167, toplam vefat sayısı 14 bin 316, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 611, toplam iyileşen hasta sayısı 418 bin 331 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı yüzde 99,8 şeklinde aktarıldı.'MÜCADELE EVDE KALARAK DA MÜMKÜN'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 6 bin 511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,