Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 115'e yükseldi - Son Dakika

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 195 bin 675 testte, 18 bin 102 vaka ile 3 bin 218 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 254 kişi ile toplam can kaybı 19 bin 115'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 195 bin 675 testten 18 bin 102 vaka, 3 bin 218 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 254 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 985 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 23 milyon 225 bin 837, toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712, toplam vefat sayısı 19 bin 115, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 805, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 935 bin 292 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'AŞININ ETKİLİ OLACAĞI MÜJDESİNİ ALDIK'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3 bin 218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım" dedi.

Haber: ANKARA,