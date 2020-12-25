Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 371'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 371'e yükseldi

25.12.2020 19:47
Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 371'e yükseldi, System.String[]

Son dakika haberi: 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 201 bin 104 testte, 17 bin 543 vaka ile 3 bin 199 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 256 kişi ile toplam can kaybı 19 bin 371'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 201 bin 104 testten 17 bin 543 vaka, 3 bin 199 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 511 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 23 milyon 426 bin 941, toplam vaka sayısı 2 milyon 118 bin 255, toplam vefat sayısı 19 bin 371, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 702, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 970 bin 803 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'AŞININ ETKİLİ OLACAĞI MÜJDESİNİ ALDIK'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3 bin 199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim" dedi.


Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 371'e yükseldi
Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 371'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 371'e yükseldi - Son Dakika


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