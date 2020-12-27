Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 878'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 878'e yükseldi

27.12.2020 19:37
Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 878'e yükseldi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 172 bin 113 testte, 14 bin 205 vaka ile 2 bin 806 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 254 kişi ile toplam can kaybı 19 bin 878'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 172 bin 113 testten 14 bin 205 vaka, 2 bin 806 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 254 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 196 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 23 milyon 777 bin 926, toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578, toplam vefat sayısı 19 bin 878, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 309, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 15 bin 230 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'MÜCADELE SÜREKLİLİĞİ BAŞARIYI KALICI KILACAK'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2 bin 806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak" dedi.


Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 878'e yükseldi
Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 878'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 878'e yükseldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 14 bin 205 yeni vaka tespit edildi Mutasyona uğrayan koronavirüs, Ürdün'e de sıçradı Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Kamerun'da katliam gibi kaza! 40 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı Ek tedbirler gelecek mi? Gözler yılın son Kabine toplantısına çevrildi Murat Övüç ilk kez anlattı: Eşim cinsel tercihimi beş yıl sonra öğrendi ABD'de intihar eden genç kız ölümünden bir gün sonra mesaj paylaştı: Bunu okuyorsanız ben gitmişim demektir Rus medyasında gündem Türkiye! "Orta Asya'da 5 devletle Türk gücünü kuracaklar"
Semih Kaya ve Hamza Hamzaoğlu'ndan kendilerine küfür edenlere çok sert tepki Semih Kaya ve Hamza Hamzaoğlu'ndan kendilerine küfür edenlere çok sert tepki         
19:35
Traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
18:51
Kafa travması yaşayan Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber Kafa travması yaşayan Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber         
18:31
Erzurumspor, 11 haftalık galibiyet hasretine Malatya'da son verdi Erzurumspor, 11 haftalık galibiyet hasretine Malatya'da son verdi         
18:02
Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastanede sinir krizi geçirip kafasını duvarlara vurdu! O anlar kamerada Taksim'de polise saldıran Lübnanlı zanlı, hastanede sinir krizi geçirip kafasını duvarlara vurdu! O anlar kamerada         
17:51
Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu Güvenlik görevlisi genç kadın, evinin banyosunda ölü bulundu         
17:28
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı için ek genelge: Villa benzeri yerlerde kutlamaya izin verilmeyecek Son Dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı için ek genelge: Villa benzeri yerlerde kutlamaya izin verilmeyecek         
16:27
"Yeğenimi hastaneye götürüyorum" diyen sürücünün otomobilinden uyuşturucu çıktı         
15:30
Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir Son Dakika! Türk-İş asgari ücret önerisini açıkladı: 3 bin liranın altında teklif getirilmemelidir         
13:47
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı         
12:58
Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada Taksim'de maske takmayan turist, kendisini uyaran polise saldırdı! O anlar kamerada         
12:12
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 19:47:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 19 bin 878'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei