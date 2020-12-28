Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 20 bin 135'e yükseldi - Son Dakika

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 180 bin 892 testte, 15 bin 197 vaka ile 2 bin 816 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 257 kişi ile toplam can kaybı 20 bin 135'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan güncel 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 180 bin 892 testten 15 bin 197 vaka, 2 bin 816 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 203 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818, toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, toplam vefat sayısı 20 bin 135, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 251, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 37 bin 433 oldu.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.'TEDBİR VE KISITLAMALARA TAM UYUM ŞART'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2 bin 816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz" dedi.