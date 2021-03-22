Son dakika haber! Koronavirüs salgınında can kaybı 30 bin 178'e yükseldi - Son Dakika

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 201 bin 215 testte, 22 bin 216 vaka ile 981 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 117 kişi ile toplam can kaybı 30 bin 178'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 201 bin 215 testte 22 bin 216 vaka, 981 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 117 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 494 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 556 bin 589, toplam vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, toplam vefat sayısı 30 bin 178, toplam ağır hasta sayısı 1644, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 844 bin 681 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ?ANKARA,