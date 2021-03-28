19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 220 bin 109 testte, 29 bin 58 vaka ile 1305 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 153 kişi ile toplam can kaybı 31 bin 76'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 220 bin 109 testte 29 bin 58 vaka, 1305 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 17 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 37 milyon 877 bin 236, toplam vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, toplam vefat sayısı 31 bin 76, toplam ağır hasta sayısı1968, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 957 bin 93 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ?ANKARA, -