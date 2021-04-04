SAĞLIK Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 246 bin 210 testte, 41 bin 998 vaka ile 1508 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 185 kişi ile toplam can kaybı 32 bin 263'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 246 bin 210 testte 41 bin 998 vaka, 1508 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 674 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 99, toplam vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50, toplam vefat sayısı 32 bin 263, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 311, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 105 bin 350 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.