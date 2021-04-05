Son dakika: Koronavirüs salgınında can kaybı 32 bin 456'ya yükseldi - Son Dakika

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 245 bin 496 testte, 42 bin 551 vaka ile 1706 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 193 kişi ile toplam can kaybı 32 bin 456'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 245 bin 496 testte 42 bin 551 vaka, 1706 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 627 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 39 milyon 811 bin 595, toplam vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601, toplam vefat sayısı 32 bin 456, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 407, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 130 bin 977 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,