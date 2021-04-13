19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 306 bin 563 testte, 59 bin 187 vaka ile 2 bin 723 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 273 kişi ile toplam can kaybı da 34 bin 455'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 306 bin 563 testte 59 bin 187 vaka, 2 bin 723 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 273 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 104 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 42 milyon 199 bin 485, toplam vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, toplam vefat sayısı 34 bin 455, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 951, toplam iyileşen sayısı ise 3 milyon 424 bin 733 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 34,9 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,