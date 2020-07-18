Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 475'e yükseldi - Son Dakika

Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 475'e yükseldi

Son dakika güncel haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 40 bin 943 testten 918'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 475 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 201 bin 13'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 943 test yapıldı, 918 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken 1179 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 232 bin 67, toplam vaka sayısı 218 bin 717, toplam vefat sayısı 5 bin 475, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1231, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 201 bin 13 oldu.

Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
EN ÇOK VE EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Binin üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. Son 3 günde en çok vaka görülen beş ilimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz; Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın" değerlendirmesinde bulundu.


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 20:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 475'e yükseldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:37 Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak 00:36 Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma 22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:21 TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
00:37
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
00:05
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
23:44
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
22:11
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
22:00
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
21:30
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
20:37
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
20:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 03:34:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 475'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]