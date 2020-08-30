SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 91 bin 302 testten 1482'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 42 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 326 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 243 bin 839'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 91 bin 302 test yapıldı, 1482 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 42 kişi hayatını kaybederken, 1027 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, toplam hasta sayısı 268 bin 546, toplam vefat sayısı 6 bin 326, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı 945, toplam iyileşen hasta sayısı 243 bin 839 oldu.

'AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,