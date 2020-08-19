Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 39'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 39'a yükseldi

Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 39'a yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 87 bin 223 testten 1303'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 23 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 39 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 233 bin 915'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 87 bin 223 test yapıldı, 1303 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybederken, 1002 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 969 bin 629, toplam hasta sayısı 253 bin 108, toplam vefat sayısı 6 bin 39, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 719, toplam iyileşen hasta sayısı 233 bin 915 oldu.

'BU TABLOYU, İHMALLER VE TEDBİRLERİN BELİRLEDİĞİNİ UNUTMAYALIM'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Vaka sayımız, 1300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA, -


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 20:54

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 39'a yükseldi - Son Dakika
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