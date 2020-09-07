SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 103 bin 925 testten 1703'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 57 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 730 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 252 bin 152'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 103 bin 925 test yapıldı, 1703 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 57 kişi hayatını kaybederken, 1047 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 883 bin 464, toplam hasta sayısı 281 bin 509, toplam vefat sayısı 6 bin 730, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 1118, toplam iyileşen hasta sayısı 252 bin 152 oldu.

'GÜNLÜK EN ÇOK HASTA GÖRÜLEN İLİMİZ ANKARA'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.