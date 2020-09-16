Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 249'a yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 249'a yükseldi

TÜRKİYE Günlük Koronavirüs Tablosu, bakanlığın ilgili sitesinde paylaşıldı. Son 24 saatte yapılan 112 bin 645 testten 1771'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 63 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 249 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 262 bin 602'ye yükseldi.

Türkiye günlük koronavirüs tablosu, bakanlığın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde paylaşıldı. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 112 bin 645 test yapıldı, 1771 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 63 kişi hayatını kaybederken, 1342 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 855 bin 180, toplam hasta sayısı 296 bin 391, toplam vefat sayısı 7 bin 249, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,1, ağır hasta sayısı 1351, toplam iyileşen hasta sayısı 262 bin 602 oldu.

Haber: ANKARA, -