Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 163 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 163 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 287 bin 947 testte 18 bin 163 vaka tespit edildi. 165 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 642 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 287 bin 947 testte 18 bin 163 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 165 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 642 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 71,46, 2'nci doz ortalaması yüzde 53,72 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 44 milyon 357 bin 493, 2'nci dozda 33 milyon 342 bin 431 ve 3'üncü dozda 6 milyon 815 bin 458 olmak üzere toplam 84 milyon 547 bin 410 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla Tekirdağ , Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt Mardin ve Şanlıurfa oldu.'KONTROLÜ ELDE TUTMA İMKANIMIZ VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var" dedi.

Haber: ANKARA, -