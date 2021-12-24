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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 910 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 910 oldu

24.12.2021 19:47
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 910 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 910 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 910 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 106 testte 18 bin 910 vaka tespit edildi. 133 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 351 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 106 testte 18 bin 910 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 133 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 351 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,47, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 777 bin 545, 2'nci dozda 51 milyon 365 bin 908 ve 3'üncü dozda 16 milyon 713 bin 517 olmak üzere toplam 127 milyon 994 bin 715 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.'HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: Hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz" dedi.

Haber:  ANKARA,


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 910 oldu
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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 910 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 910 oldu - Son Dakika
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