'GAZİANTEP'İN RENGİ MAVİ, BAYBURT'UN RENGİ MAVİYE YAKIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Merhaba Gaziantep. Şimdi Kalemiz gibi bir Mavimiz var. Covid-19'a karşı ilk doz aşı oranımız yüzde 75'in üzeninde. Devam dozlarıyla riski olması gerektiği gibi azaltalım" ifadelerini kaydetti.Koca, Bayburt'taki aşılama oranının da yüzde 65'in üzerine çıktığını belirterek, "Şen ol Bayburt!' Covid-19'a karşı risk düzeyin biraz daha azaldı. Yüzde 65'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranını yüzde 75'in üstüne çıkarmanı, haritadaki risk rengini Sarıdan Maviye çevirmeni bekliyoruz" dedi.