19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 222 bin 847 testte, 6 bin 602 vaka ile 563 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 114 kişi ile toplam can kaybı 47 bin 882'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 222 bin 847 testte 6 bin 602 vaka, 563 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 114 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 540 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 54 milyon 809 bin 788, toplam vaka sayısı 5 milyon 270 bin 299, toplam vefat sayısı 47 bin 882, toplam ağır hasta sayısı 1219, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 139 bin 993 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.