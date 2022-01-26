Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 77 bin 434 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 77 bin 434 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 416 bin 536 testte 77 bin 434 vaka tespit edildi. 188 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 501 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 416 bin 536 testte 77 bin 434 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 85 bin 501 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,43, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,29 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 371 bin 915, 2'nci dozda 52 milyon 317 bin 284 ve 3'üncü dozda 24 milyon 580 bin 98 olmak üzere toplam 141 milyon 252 bin 329 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'HATIRLATMA DOZU AŞILARI MUTLAKA YAPILMALI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kronik hastaların, yaşlıların Kovid- 19'a yakalanmaları durumunda, genç ve sağlıklı kişilere göre çok daha fazla zorluklar yaşadıklarını, bu grupta hastaneye yatış oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Tedbirlere uyulması, hatırlatma dozu aşılarının mutlaka yaptırılması gerekir" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,