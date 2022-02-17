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Türkiye'de 92 bin 406 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Türkiye'de 92 bin 406 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi

17.02.2022 20:15
Türkiye'de 92 bin 406 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 103 bin 988 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,81 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 599 bin 375 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var; test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 92 bin 406 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi

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Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de 92 bin 406 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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