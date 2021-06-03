Üye Girişi
Koronavirüs sürecinde bisiklet kullanımı yaygınlaştı - Son Dakika

Koronavirüs sürecinde bisiklet kullanımı yaygınlaştı

03.06.2021 10:58

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde spor ve ulaşım amaçlı bisiklet kullanımında önemli ölçüde artış yaşandı, üreticiler talebi karşılamada zorlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde spor ve ulaşım amaçlı bisiklet kullanımında önemli ölçüde artış yaşandı, üreticiler talebi karşılamada zorlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı ve Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Akgül, çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) Dünya Bisiklet Günü ilan ettiği 3 Haziran'da, koronavirüs sürecinde bisiklet kullanımına olan ilgiye ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de son 5 yıldır ve dünyada da son 10 yıldır özellikle Avrupa ve ABD'de bisiklete ilginin spor ve ulaşım amaçlı arttığını belirten Akgül, özellikle elektrikli bisikletin yaygınlaşmasıyla eskiden 4-5 kilometre olan menzilin, 40 kilometreye kadar çıktığını söyledi.

Salgınla dünyanın spor salonlarında spor yapmayı bıraktığını, hem doğada spor yapılabilecek aletlerden biri olan bisiklete yöneldiğini hem de toplu taşımanın riski nedeniyle bisiklet kullanımının arttığını dile getiren Akgül, bunun da bisiklete talebi artırdığını aktardı.

Geçen yıl Yeni Zelanda, Avustralya dahil dünyanın dört bir tarafına bisiklet ihracatı yapıldığını anlatan Akgül, bu yıl da benzer bir ivme olduğunu ve bu ivmenin devam edeceğini söyledi.

Akgül, "Türkiye'de bir yılda 1 milyon 250 bin civarında bisiklet satılıyordu, bu adet bu yıl 1,5 milyona çıktı. Talep daha fazla ama tedarik zincirinde bir sıkıntı oldu. Dünyada da tedarik zincirinde sıkıntılar vardı. Bunu yaşayan sektörlerden birisiyiz. Eğer tedarik zincirini aşacak bir durumumuz olsaydı, bu yıl daha fazla bisiklet satılabilirdi ülkemizde." dedi.

Lüleburgaz'a yeni tesis

Aynı zamanda yerli bisiklet üreticisi olan Akgül, firma olarak Lüleburgaz'da Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden birinin yatırımına başladıklarını söyledi.

Bu tesiste bazı bisiklet parçalarının üretimini yapacaklarını anlatan Akgül, "Bununla beraber yerliliği de artırmış olacağız. Dışa bağımlılığı, tedarik zincirinde karşılaşılacak sıkıntıları da bertaraf edeceğimiz bir yatırım planladık. Bu yıl sonunda da yatırımı bitirmeyi ve önümüzdeki yıl ortasında faaliyete geçmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bisiklet bu coğrafyada yaygınlaşacak"

Elektrikli bisiklete talebin de arttığını belirten Akgül, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bununla ilgili de yatırımlar var. Yerli elektrikli bisiklet pili üretimi başladı. Türkiye'nin öncü markalarından biri bunu Manisa'da üretmeye başladı. Onunla beraber biz de yeni tesisimizde bazı parçalar ekleyeceğiz. İhracat için de bize büyük bir avantaj sağlayacaktır. 2023-2024 yılına sipariş almaya başladık özellikle elektrikli bisiklet ile ilgili. Bunun gelişeceğini düşünüyoruz. 4 saatlik uçuş mesafesinde dünyanın en büyük ekonomisinin tam ortasındayız Türkiye olarak. Bisiklet de bu coğrafyada yaygınlaşacak.

Onun için federasyon olarak da Türkiye'de bisiklet kullanımının desteklenmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu vasıtasıyla bisikletin prime time'da seyredilebilir bir spor haline gelmesini sağladık. Türkiye'nin dört bir tarafında yarışlar organize ediyoruz. Bununla beraber bisiklete farkındalığın artırılmasıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük katkıları var, devletimizin büyük desteği var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bisiklet üretiminin desteklenmesi noktasında büyük destekleri oldu. Devlet, özel sektör ve federasyon işbirliği ile Türkiye'yi bisiklet üretim üssü haline getirecek sistemleri yapıyoruz. Bu da kısa zamanda karşılığını verecek diye düşünüyorum."

"Önemli olan kafalardaki bisiklet yolları"

Bisiklet kullanımında önemli olanın bisiklet yolları değil, "kafalardaki bisiklet yolları" olduğunu dile getiren Akgül, "Biz insanlara trafikte bisiklete saygıyı öğretebilirsek bu bizim için büyük bir başlangıç olacak. Bununla alakalı da ilkokul seviyesindeki çocuklara eğitimle başlamamız lazım. Bu, uzun süreli bir şey. Kafalardaki bisiklet yollarının oluşmasını sağlamamız lazım." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının şehir parklarında trafik eğitim merkezlerinin bulunduğunu, burada çocuklara trafikte bisikletin nasıl kullanılacağına ilişkin eğitimler vereceklerini anlatan Akgül, Türkiye'nin dört bir tarafında iller de gerekli bisiklet yollarını yaparsa, Türkiye'de bisiklet kullanımını olabilecek en üst seviyeye çıkarabileceklerini söyledi.

Türkiye'de 1,5 milyon bisiklet satılırken, benzer nüfustaki Almanya'da 6 milyon, İngiltere'de 5 milyon bisiklet satıldığını kaydeden Akgül, "Bir sektör kendi ülkesinde güçlü olursa, ihracat kapısı da açık olur. Ülkemizdeki hedefi yükseltebilirsek, maliyetlerimiz düşecek ve daha fazla rekabetçi olacağız. Dünyada belli başlı üretim merkezleri olan Çin, Tayvan, Sri Lanka, Malezya, Endonezya ve Vietnam ile rekabet etmeye çalışıyoruz. Türkiye rekabeti yükseltebilirse, yedek parça maliyetimizi de düşüreceğiz." dedi.

Sağlık Bakanlığının 1 metre bisiklet yolu yapan belediyeye, 1 bisiklet hediye etme projesinin yarım kaldığını aktaran Akgül, bu projenin sürdürülmesini umut ettiklerini belirtti.

Akgül, BİSED olarak da Türkiye'de yerlileştirmeyi artırmaya yönelik ve Türkiye'yi ihracat üssü yapmakla alakalı çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Koronavirüs sürecinde bisiklet kullanımı yaygınlaştı
Koronavirüs sürecinde bisiklet kullanımı yaygınlaştı
Koronavirüs sürecinde bisiklet kullanımı yaygınlaştı
Koronavirüs sürecinde bisiklet kullanımı yaygınlaştı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Bisiklet, İhracat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Koronavirüs sürecinde bisiklet kullanımı yaygınlaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti! Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti! Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı ile boşandıkları iddiasını yalanladı Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı ile boşandıkları iddiasını yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara Cumhurbaşkanı Erdoğan sporculara "Madalyaları çaldırmayın" uyarısı yaptı: Kasa hediye edebiliriz Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Acılı evlat korkunç geceyi anlattı! Babası annesini öldürerek, cansız bedeninin bodrumda çürümeye terk etmiş Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Sanat dünyasını yasa boğan ölüm! Yapımcı Hasan Saltık, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Sivas'ta feci kaza! 2 araç birbirine girdi, 9 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
11:56 Taş ezme makinesine düşünce bacağı kopan işçi, kepçeyle taşındı
11:51 Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti!
11:50 Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı
11:47 Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek
11:33 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor
11:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "En kısa zamanda tamamlanacak" dediği 4. yargı paketinin detayları belli oldu
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor
11:07 Altın güne düşüşle başladı! Gram fiyatı 525 liradan işlem görüyor
11:02 Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi
10:49 Evinde başından vurulmuş ve çıplak halde bulunan genç kadının, küfür ettiği için öldürüldüğü ortaya çıktı
Taş ezme makinesine düşünce bacağı kopan işçi, kepçeyle taşındı Taş ezme makinesine düşünce bacağı kopan işçi, kepçeyle taşındı         
11:57
Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, Yunanistan'ı, Türkiye'nin KKTC'de kuracağı SİHA üssü ürküttü! Basın, "İşgal" manşetleri attı         
11:51
Eski nişanlısı genç kadının hayatına kabusa çevirdi! Kapısının üzerinde 6 tane kilit var Eski nişanlısı genç kadının hayatına kabusa çevirdi! Kapısının üzerinde 6 tane kilit var         
11:47
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, kulüplerin borç batağından kurtulması için yeni düzenleme: Uçuk menajerlik ücretleri tarih oluyor         
11:15
Obama'dan Obama'dan "Uzaylıların varlığı kanıtlanırsa ne olur?" sorusuna silahlanmaya gönderme yapan cevap geldi         
11:03
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor Adana Demirspor, Gökhan Gönül'den sonra bir bomba daha! Gomis bitiyor         
10:47
Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak Haziran zamları belli oldu! Kiralarda %14,13 oranında artış olacak         
10:36
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu         
10:03
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu         
09:12
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 12:00:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs sürecinde bisiklet kullanımı yaygınlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement